扮瑪麗蓮夢露色誘老公　蔡少芬被張晉嫌棄

藝人蔡少芬（Ada）在最新一集的內地真人騷《妻子的浪漫旅行》入面終於同老公張晉合體旅行，不用分隔兩地。張晉跟Ada的妻子團到雲南大理旅遊，期間妻子們大玩變裝遊戲，Ada穿上低V裝、戴上金色假髮及塗上烈燄紅唇，化身性感尤物瑪麗蓮夢露，出場時Ada不停嘟嘴飛吻又扭動身體「色誘」張晉，但張晉卻不為所動，並毫不留情地說：「不好看！你的口紅都沾到牙齒上了！」

最後 Ada索性強吻老公，嘴對嘴錫錫。豁出去的Ada更放下女神包袱，接受了「保鮮紙醜照」任務，把臉緊貼着保鮮紙，令到面容扭曲，非常搞笑！之後眾人乘船出海時，夫婦倆戲癮大發，重演《鐵達尼號》的經典一幕，張晉從後抱着太太。

另外，兩人又接受「深情對望三分鐘」的大考驗，Ada望着張晉時突然投訴：「你很久沒有這樣看我，你一直就在看手機，還有你看都是孩子。」面對Ada拷問，張晉反駁笑稱：「看你現在的樣子，我也不想看你了。」隨後Ada又甜到漏表示經常趁老公睡着後，偷偷在床邊看着他，感覺莫名幸福：「我們四目交投，話也不說靜靜地看着對方，很多回憶會走出來。」