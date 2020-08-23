Snoopy香氛小夜燈　陪你覺覺豬

不知大家睡覺的時候有甚麼小習慣呢？有人會選擇留一點光、有人會在睡前先燃點些助眠的香氛蠟燭。如果你有以上兩個習慣的話，那麼這件小物就很適合你了。

韓國雜貨店10X10又推出了可愛新品，這次他們瞄準了Snoopy的粉絲們，設計出了Snoopy & Woodstock的香氛小夜燈，在小小的水晶球裏坐着可愛的Snoopy角色，還化身成會發光的燈泡，鐵粉見到一定忍唔住手呀！較早前該品牌已經推出了四個迪士尼人物的香氛小夜燈，大受粉絲熱愛，所以乘勝狙擊。小巧精緻的水晶球用來當擺設也賞心悅目，而到了晚上，就可以散發出柔和的燈光與陣陣的香氣，實在非常有質感。