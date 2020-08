話說2019年適逢係《機動戰士》40周年兼女生最愛嘅Hello Kitty 45周年,上年特別推出了「Gundam vs Hello Kitty」嘅項目比試人氣,今年兩個單位繼續合力搞「2020年愛與和平的Gundam & Hello Kitty Project」,聯手推出唔少萌味十足嘅產品,最新鮮熱辣有兩個服裝品牌STRICT-G及NEW ERA搞聯乘,推出棒球Cap帽及T-shirt各兩款。Cap帽方面,一大特色係將地球聯邦軍及自護軍嘅Logo加上吉蒂蝴蝶結,並以3D刺繡表現。至於T-shirt,則分別有化身為地球聯邦軍及自護軍嘅吉蒂,再加上NEW ERA嘅Logo,感覺嬌俏可愛,啱晒女生穿着!可於STRICT-G日本各分店或BANDAI官方購物網PREMIUM BANDAI購買。