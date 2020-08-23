陳木勝病逝　謝霆鋒悼念：你是我的恩師！

導演陳木勝今早不幸因鼻咽癌離世，終年58歲。曾與陳木勝多次合作的謝霆鋒發文悼念：「陳木勝導演離開了我們，從《特警新人類》《新警察故事》《新少林寺》《男兒本色》...到《怒火》，他是我的恩師，不管是演戲還是做人，都深深影響著（着）我。永遠懷念你，Benny導演。」

同樣多次與陳木勝合作的藝人蔡卓妍（阿Sa），亦有發文憶述合作往事，感謝對方的信任：「還記得拍『新警察故事』其中一幕在拘留室的戲，導演竟然讓我自由發揮，演我想演的、講我想講的...而那是我們第一次的合作，我還是一個新人...第二次合作是拍『寶貝計劃』。有一場要我在人來人往的街道上拍的哭戲，拍攝需要爭分奪秒，但導演怕我有壓力，巧妙地分了一個攝影師給我，一直拍到我情緒出來...而那場戲的搭檔是前輩古天樂...陳木勝導演是一個才華洋溢的導演，他擁有非常高尚的品格，脾氣超級好，對所有人說話亦非常客氣，而且他樂於起用新人。非常感謝導演當年給予我的演出機會！榮幸參與過你的電影！」

與陳木勝合作《五個小孩的校長》的楊千嬅表示：「很突然、很難過，到現在還不能接受。他是一個很好的導演，大愛無私，正義感和十分有愛心的好人。感謝曾經在拍攝過程的教導，感謝他給我們那麼好的作品，永遠懷念。」