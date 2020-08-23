《對馬戰鬼》秋季追加組隊模式

遊戲《對馬戰鬼》推出以來極受玩家歡迎，發售三日全球銷量超過240萬，成為PS4銷售最快的原創IP。然而，遊戲始終推出了一段時間，相信不少玩家已經爆機兼全破成就，再玩就需要一點新元素。開發廠Sucker Punch Productions似乎聽到玩家意見，宣布將推出多人合作的「奇譚模式（Legends）」，並於今年秋季在PS4上發布，免費提供予持有遊戲的玩家下載。

奇譚模式是一個全新模式，並非以主角境井仁或他的同伴們為主線，而是聚焦於對馬島人民口耳相傳的四位傳奇戰士身上。玩家可與好友組隊，或藉由線上配對組成二到四人的隊伍遊玩此模式，並可從武士、獵人、浪人和刺客中任選一種職業，每個職業都有獨特的優勢和能力。當兩人組隊時，可以合作進行一連串難度逐漸提升的故事任務，湊到四個玩家組隊時，則可遊玩攻勢式生存戰任務，與對馬島上最强悍的敵人正面交鋒，其中還包括具有超自然能力的新形態「鬼兵」敵人。

觀乎目前公開的遊戲宣傳片，新模式在原來壯麗的對馬鳥上加入魔幻元素，玩家造型比原來更詭異有趣，加上玩法有點像《Monster Hunter》，種種原因值得玩家們期待！