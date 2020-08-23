周董踩入美容界　自創塗鴉設計吸Like

樂壇天王周杰倫一向愛聯名！由早年與Nike限量合作，到去年與五月天主唱阿信品牌STAYREAL合作推出聯名系列，每一次「交叉」都能成功製造熱話。來到近日，天王自家潮牌PHANTACi（與Ric Chiang共同創立）更首次踩入護膚美容界，與韓國天然保養品牌Haruharu攜手推出護膚旅行套裝。

最大Gimmick的是今次套裝的設計靈感，來自天王熱門歌曲〈Mojito〉中的花襯衫。

由「姐倫」親自設計的彩色塗鴉，配色大膽又凸顯夢幻線條，莫講話帶去旅行零舍吸睛（小編心聲：希望疫情快過可以帶住去啦！），就算在家日常使用也會覺得好藝術感和很潮。

而另一矚目之處是：今次的聯名對象Haruharu來頭並不小，除了在去年摘下美國藥劑師協會頒發的最優秀品牌iF設計大獎外，更憑着產品成分天然、親膚性和滲透力高等優點，備受用家追捧，被各大美妝論壇評價為敏感肌的最佳救贖。而這次推出的旅行套裝更是完整包含了Haruharu五大明星產品，包括黑米煥膚水、黑米肌底液、黑米補濕面霜、黑米精華油以及墨竹紓缓噴霧等，相信足夠讓你在旅程中好好守護肌膚。