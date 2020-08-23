張兆輝機場送別仔女不捨抱抱　靠工作適應空虛

藝人張兆輝一對子女返英國開學，廿四孝老竇輝哥特別到機場送行，期間對愛女Twiggy照顧有加，除幫手推行李外，排隊時又為女兒撥頭髮，子女入閘前三人緊緊擁抱，輝哥不忍離別而眼紅紅。

藝人張兆輝與太太郭碧妍育有一對子女張卓鏗和張卓姿（Twiggy），他們三月從英國返港後，與父母相處半年，昨晚飛返英國，為九月開學作好準備。輝哥視一對仔女如命根，上月幼女Twiggy16歲生日，一家四口都齊齊為她慶生，因為新冠肺炎疫情影響而少有出街，但女兒想食魚蛋粉，輝哥都捨命陪愛女，隔枱陪食，並上載有趣相片。

輝哥接受東網訪問時坦言子女返英很不慣表示：「有開工好啲，可以平衡吓心理，（寄情工作？）有工開好啲，但都空虛㗎，我隻小狗都唔開心，但都要慣嘅！同埋佢哋早啲返去搞學校宿舍，又預時間隔離，（準備大量多防疫用品？）都係口罩，夠幾個月用，畀啲有需要同學啦，我個女需求唔大，佢常喺宿舍入面，有啲藥物、維他命咁，看門口啦！我個仔都大，佢好生性，唔會靠上網上堂，佢知道畀咗咁多錢，返去上堂有唔明可直接問老師！（聖誕再返？）仔可能未必返，女都會返，但我聖誕節要開工，希望到時疫情受控可出入自由，如果見唔到面，就靠視像見面啦！（太太冇嚟送行？）佢整親腳，有嚟，但喺車，佢哋有擁抱嘅！有哥哥照顧妹妹，我哋都放心，但我冇用啲囉，適應唔到仔女唔喺身邊，太太好啲！」

《飛虎3》陳敏之易角唔受影響

有關新劇《飛虎3》陳敏之因立場敏感而被換角，改由陳煒頂上一事，合作演夫妻的輝哥表示並不知情：「冇影響，都係咁做，我同陳煒都拍咗好多啦，我太太角色好硬朗，佢都好似！（敏之要照顧小朋友？）其實我哋開工都係冒險去拍，但冇可能停，大家都有憂慮，如果一個有事就拖累全組，咁敏之有個小朋友嘛，唔通你唔開，要全組人等你一個咩？其實依家疫情，大家要自律，口罩、洗手一定要，同埋多飲水、補充維他命同充足睡眠，同佢（疫情）打過囉！」