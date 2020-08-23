Aka被整蠱要聞褲　黎諾懿做到手掌生雞眼

政府官員呼籲年輕人搵工不要太揀擇，稱洗碗都是工作經驗，不少藝人做過暑期工，組合Super Girls隊長Aka曾教小朋友跳芭蕾舞及畫畫，最難忘為一個小學四年級學生補習，她笑說：「佢成日整蠱我，我去洗手間，佢用香口膠封住度門，又呃我跌咗筆喺梳化後面，我搬完先知假嘅。最搞笑有次叫我聞佢條褲，話好香，原來佢袋住條腸仔，好搞笑！」

歌手施匡翹則做過天然護膚品售貨員，接觸到不同國家的顧客，學到不少課本以外的知識，但她笑言將人工都「貢獻」給公司產品，她說：「最開心係啲客人真係會記得我、鍾意我，就算唔係買嘢都會專登經過間舖同我Say Hi，又會買蛋糕請我食，都好感動﹗」

曾經在超巿做過執貨的黎諾懿說：「有人買走啲嘢，我哋就補貨上架，然後又要拖地、抹嘢啦！最深刻係執雞蛋，因為一排排咁送嚟，開箱時好多爛咗會有蟲，所以我哋成班男仔執貨鍾意執衞生巾，乾淨好多，有時執罐頭，因為好多破損會有蟲，執得多隻手都生晒雞眼，不過嗰時讀書冇諗咁多，賺錢畀家用，又夠自己使，同埋大家鬥執得快係開心嘅！」

藝人莫家淦以前做過Data entry，將資料入番落電腦，當時他是計時薪，本身book他做一個月，但他未夠一個月已經搞掂晒，本以為做得快有着數，點知他被扣了幾日人工，他才知快手反而係搵笨。但他說：「打得快都有好處，嗰陣後生夜瞓，每日快手打完就有時間休息，可以匿入廁所瞓覺。」

前港姐古佩玲之前在加拿大做暑期工試過幫大學Fashion社團做市場調查，她說：「要幫手寫時裝流行趨勢，又要同好多品牌舉辦Show，見識真係多咗好多，對讀緊書嘅學生嚟講，有咁嘅機會係好難得。」