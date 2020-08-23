汪明荃玩野蠻嚇窒港姐　黃婉恩才藝表演獲讚賞

12位候選港姐現身節目《港姐見工有問題》接受鄭裕玲（嘟嘟）及汪明荃（Lisa）的考驗。其中陳煦凝（Amber）話希望有年薪一千萬，她解釋：「係冇乜可能，但人要有夢想先可以成功。」問她想由Lisa還是嘟嘟面試時，她笑言：「想見嘟嘟，因為佢係事業型，Lisa係賢妻型，我依家要專注事業。」至於謝嘉怡（Lisa）指想由Lisa面試，並豪言：「因為我都係Lisa姐！」認真有膽識。

其後嘟嘟考驗幾位佳麗，要她們每人講一個笑話及演出情景題，其中大熱的陳楨怡被要求跟農夫說要解僱兩人，她說：「依家有個好消息，有個壞消息，好消息係你哋有一個長假，壞消息係公司已經夠人要炒你哋。」又指已為他們準備了一份好工：「當然係做農夫啦！」嘟嘟大讚她應對最得體。

至於Lisa就跟佳麗打牌，期間特登出「野蠻」招看各人反應，不過所有佳麗都很忍讓，笑言這是「阿姐廣東牌」喻意由Lisa話事，其中郭柏妍想食胡又不敢，更將牌翻開畀Lisa睇，Lisa指她食炸胡。而「狂野空姐」廖慧儀就非常識做，問Lisa想要甚麼牌，Lisa即指她有冠軍相，不過她見到Lisa出「野蠻」招都忍不住「吓」一聲，事後Lisa教訓指各人應大膽些，做任何事都應該有規矩，見到不合理時要出聲。

在最後的才藝環節中，不少佳麗都選擇畫畫，包括鄺美璇、陳楨怡、源菲然、黃婉恩等，陳煦凝就邊玩呼拉圈邊畫畫；羅雪妍表演腹語，頗為特別；謝嘉怡用香蕉切成海豚，笑言要請嘟嘟及Lisa食蕉；廖慧儀邊做側手翻及一字馬邊調校飲料，但仍被Lisa嫌動作太簡單。最終Lisa及嘟嘟一致認為用豆豆畫出兩人肖像的黃婉恩表演最好。