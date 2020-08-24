森美演技被爬頭　改對白狙擊黃翠如

公認口才了得的森美，曾在電影擔正男主角，最近則於無綫劇《過街英雄》初嘗公仔箱「男一」滋味。飾演無良記者的他為銷量做盡壞事，其後認識黃翠如被改變，加上擁有超能力，過程笑料百出。

先後演過《法網狙擊》及《誇世代》，森美沒想過第三套劇便擔正，他笑說：「替公司擔心！我同翠如冇感情線，只係好多鬥嘴戲，另一方面就要追譚凱琪，不過都冇咩招數。最特別係佢兩個同我拍完劇後，兩年內都結咗婚，可能明白乜嘢係好男人啦！」

原來他曾與翠如合作拍電影，當時對方剛出道：「佢演記者訪問我，依家跨過我不特止，仲睇住我墮落！咁多年之後再見，佢教番我好多嘢，一姐嚟㗎嘛！我只係創作嘅人，佢就係一個好勤力嘅運動員，運動員都要練至會做得好，演技都係一樣！我睇佢做戲，都覺得佢揮灑自如，我就自愧不如，所以有時對白我需要時間去改，希望補番。」

除與翠如演鬥氣冤家，森美與一隻寵物龍貓也不乏對手戲，惟龍貓不受控制，經常走來走去，森美被咬也只能硬食：「好多時排喺最後一場，凌晨3點之後先拍，好眼瞓，後來分Shot同放嘢食引佢，拍咗幾個月都親近唔到。（做『男一』有冇上癮？）冇，太大責任，再搵我會勸對方唔好。」