東方日報C1：「電競女神」Rose Ma疑慾照外洩

娛樂圈再有「閃卡」（慾照）流出，今次女主角疑是34D網紅兼「電競女神」Rose Ma！日前網上流出大量疑似Rose的床照，火速成為討論熱話，當中有人認為她並非當事人，但另一批網民即提出「三痣論」認人。Rose是非愈爆愈多，有網民就大爆她曾在夜總會工作！

現年27歲、社交平台擁有超過27萬粉絲的「電競女神」Rose Ma突然犯眾憎，連日來遭網友群起狙擊，力數她幾宗罪，包括姣導演𢱑Job、唱衰其他網紅斷人米路等，又指她曾在夜總會工作，前晚更驚爆疑是她的慾照！

Rose的忠粉認為相中人並非女神，但有眼利網民指慾照女主角與Rose臉上三粒痣位置相符，另有人認出這批照片早於一年前已曾曝光。

龜縮禁留言

有關慾照及短片火速被刪除，Rose的社交平台亦暫停留言功能，向來敢言的她沒有第一時間出面澄清，反而愈爆愈多！有爆料者指她御仔有術，不時開群組公開力數自己討厭的KOL，甚至傳她主動向贊助商「落藥」，斷同行米路！又有傳她相當進擊，為了爭取更多工作，會瘋狂傳短訊給導演，不成功不罷休，但有幕後人員唱她工作態度欠佳，經常擺阿姐款遲到，稍有不滿即黑口黑面。為了營造正面形象，社交網的所有負評統統被她刪走，所以有網民好奇她今次為何會任由慾照事件在網上發酵。

被爆無牌經營女僕店

對於網民種種指控，以及疑流出慾照，本報多次聯絡Rose Ma及其經理人，惟截稿前未獲回覆。其實Rose出道以來一直備受宅男追捧，更被指與日本前AV女優明日花綺羅撞樣，故有「香港明日花」之稱，奈何樹大招風、是非不絕。她於今年初曾被爆無牌經營女僕餐廳，遭網民去信政府部門投訴，她之後以餐廳裝修為由暫停營業。

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