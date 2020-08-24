生肖指數　是日吉星：虎

鼠：→ 爭取對方垂青，雖然朋友給你很多意見，但只可參考，還要靠自己實踐！

牛：→ 改變生活，尋找能令你更覺鼓舞的事情，莫浪費時光。紅色能增運勢。

虎：★ 工作運持續上升，可望收復失地，宜繼續努力。今天紅色是你的幸運色。

兔：↑ 人際關係運勢大好，答應朋友的邀約，增加邂逅機會，會有好消息。

龍：→ 工作無法全盤操控，但仍要盡全力去做，感到十分勞累，休息一下再算。

蛇：↓ 是日沖煞，健康可能每況愈下，工作是做不完的，你應該保持充足睡眠。

馬：→ 工作上好大喜功，結果跌至焦頭爛額，要好好反省一下，低調些吧！

羊：↑ 你工作得特別投入努力，做事也能得心應手，自信心因而大大增強。

猴：↓ 過分不滿現狀和憤世嫉俗的心態，將影響工作表現，冷靜才可解決問題。

雞：→ 價值觀分歧造成困擾，工作令你擔憂，要奉命行事，別計較是否合理。

狗：→ 無風無浪的一天，該做的事情應盡早完成，別一天拖一天！金色增運氣。

豬：→ 事情並不如你所想像中那麼簡單，感情是需要培養的，絕對不可強求。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌