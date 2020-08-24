《半澤2》高潮迭起！玩「HeHe」三角關係？

日本男星堺雅人主演神劇《半澤直樹》續集，播映以來收視高企，第5集開始更進入第2階段與政府的劇烈鬥爭。昨晚播映第6集，在關東地區收視錄得24.3%，雖然比上周25.5%下跌1.2%，但依然企硬20%以上，而關西地區收視更有27.4%。

接上集講到半澤直樹調往東京中央銀行工作，受命重建財政陷危機的帝國航空，但新任國土交通大臣白井亞希子（江口德子飾演）要求各銀行放棄帝國航空的7成債權，東京中央銀行大受影響，為了挽回500億日圓的損失，半澤直樹為帝國航空草擬重建計劃書，並拒絕政府放棄500億日圓債權的要求，此事激怒白井。

金融廰檢查官黑崎（片岡愛之助飾演）忽然拉大隊到東京中央銀行調查，指銀行就帝國航空的「信貸判斷」（銀行執行貸款時確認其判斷是否合法）出現嚴重錯誤，銀行前後遞交帝國航空兩個重建計劃書，虧蝕航線及裁減人員的數字有很大出入，其後帝國航空的財務課長山久登（石黑賢飾演）承認是他失誤。

但半澤深入調查後，發現是前負責人曾根崎雄也（佃典彥飾演）迫山久登承認失誤，又迫山久登寫請求書向銀行投訴半澤騷擾帝國航空，要求行長解除半澤重建帝國航空負責人職務。不過半澤取得曾根崎信任後，錄音揭露曾根崎的陰謀，並指早前的建議書是造假數，大和田誠（香川照之飾演）怒斥曾根崎令銀行蒙羞，要他向行長（北大路欣也飾演）下跪謝罪。而東京銀行因假數風波被金融廰發警告信，白井更借口不批准半澤挽救帝國航空的計劃，半澤極度憤怒，誓要以牙還牙，加倍奉還。

今集最惹網民議論是黑崎踩入東京中央銀行時，發覺半澤原來調回銀行工作，他走到半澤面前嗲聲嗲氣說：「我又來了，又同你一齊啦！」並以誇張的顏藝演出，碌大眼瞪半澤說：「託你的福，我鬥志滿滿！」半澤只好索性合埋雙眼，鏡頭一轉大和田更露出疑似「呷醋」的曖昧眼神，被網民笑三個男人似足「HeHe」三角關係。網友又讚演員表情太豐富，黑崎這個瞪眼，實在笑死人。人氣聲優宮野真守客串扮演黑崎的手下古谷，雖然只得一句對白，但足以令無數動漫迷為之興奮，其名字更一度登上社交網熱搜榜。此外，大和田在劇集尾段爆出新金句：「銀行沉...沒。」而下集預告，女星吉田羊加入演出，令觀眾十分期待。