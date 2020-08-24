全城居家Shopping！3大新地商場聯手推激筍優惠網

【特約報道】本港疫情持續，正當大家都「宅」在家抗疫之際， 為讓香港人足不出戶都能排解苦悶，新鴻基地產旗下東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙聯手推出「折上折瘋搶 Online Sale」優惠網，使大家安在家中也可以激筍價瘋狂掃貨，盡情享受購物樂趣！由即日起，3 大新地商場提供一連 串期間限定網上至抵優惠，包括 1 折搶購超過130間商戶電子優惠券、 HK$10瘋搶換購大熱商品及「eMall貨品優先搶」網上預購優惠貨品低至3折 (8月19日起)，加上超過180個場內商戶獨家優惠低至3折，多重折上折驚喜禮遇搶閘送上，精明又喜愛購物的你萬勿錯過！

至抵掃貨攻略全城瘋搶3大商場1折商戶電子優惠券想盡享至抵着數？購物前先上網搶購東港城、上水廣場及 PopWalk 天晉滙超過130間品牌之1折商戶電子優惠券！由即日起至10月 31日期間，於指定日期約下午3時登入www.emall-sale.com.hk ，即可以HK$5搶購HK$50商戶電子優惠券或以HK$10搶購HK$100商戶電子優惠券，讓你以折上折激筍優惠購買多款美妝、時尚服飾、時尚家電或品嘗美味佳餚！商戶電子優惠券更可與店內折扣同時使用，盡享折上折至抵價！

參與商戶包括服飾品牌 adidas、Columbia Sportswear Company、GU、NIKE、 6ixty 8ight、UNIQLO及Wacoal等；美妝品牌@cosme store、ESTEE LAUDER、 FANCL、Jurlique、Kieh's Since 1851、Lancôme 及 M.A.C等；餐飲商戶Beans、 三軒茶屋海街丼、Pacific Coffee、蛋撻王 麵包工房、名苑及Pizza Hut等；旅 行用品品牌House of Samsonite、精品品牌 Sanrio Gift Gate 及保健品牌位元堂等，不論是愛美女生、型格潮人或美食愛好者均不可錯過！

HK$10瘋搶專區激筍價換購至新潮流用品HK$10只可買到一支消暑飲品？是次活動讓你無限放大HK$10，換購最新推出之手機、智能家電、護膚美妝品、美酒佳餚及保健品等逾30款產品！只要於網上率先以HK$10搶購指定禮品預留證，再指定商場以電子貨幣消費滿指定金額即可換領心水商品，讓你發揮HK$10的無限潛能！

3 大商場將會不定時於星期三推出HK$10激筍精品，包括價值HK$4,699的iPhone SE (256GB 紅色)、價值HK$1,880的Kirakuu日本減醣44%電飯鍋、價值HK$1,999的 AirPods Pro、 價值HK$899的Nintendo Ring Fit Adventure <健身環大冒險>及價值HK $599的松井多功能電熱鍋(4 公升)等，絕對是男女潮人必搶單品！

精選商品網上優先搶早鳥價低至3 折東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙「折上折瘋搶 Online Sale」優惠網於8月19 日(三)起更會推出「eMall 貨品優先搶」，多款期間限定商品早鳥價低至 3 折， 讓你於家中隨時搶購心頭好，其後輕鬆到店自取，享受安心的購物之旅！精選貨品包括原價HK$636的@cosme STORE夏日美妝福袋將以46折優惠價HK$288發售、原價HK$775的Laneige皇牌補濕乳霜(水潤)套裝將以38折優惠價HK$290發售、原價HK$158的 Tonymoly THE CHOK CHOK綠茶面霜 (啫喱) 將以5折優惠價HK$79發售、原價HK$1,699 的Clarks男裝皮鞋將以48 折優惠價HK$799發售、原價HK$5,800的DAZZLE 18K金鑽石耳環將以66折優惠價HK$3,800發售、原價HK$1,480的蘇寧NUARL NT01AX無線耳機將以58 折優惠價HK$850發售及原價HK$8,230的Owell 韓國直飲淨水機將以61折優惠價HK$4,980發售等。

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