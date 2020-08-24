【負皮女王】《歡樂合唱團》女星Lea Michele誕下一子

憑美國高收視歌舞劇集《歡樂合唱團》（Glee）清純學生妹Rachel一角上位的美國33歲女星Lea Michele昨日被傳媒爆生B，有指她上周四（8月20日）為37歲老公Zandy Reich誕下一子名為Ever Leo！

有知情者說：「所有人都開心同健康，而佢哋（Lea與老公）亦極度感恩。到目前為止佢（兒子）都好易湊。」今次係Lea與Zandy的首名子女。二人於2017年7月拍拖，翌年4月Zandy向Lea求婚成功。去年3月，二人於加州北部舉行婚禮。今年5月Lea於社交網站放大肚照宣布有喜。

Lea於6月時被多位合作過的演員或幕後人員篤爆她過往在片場上的「霸凌行為」，其中同劇黑人女星Samantha Ware更自爆曾被Lea出言恐嚇，會在她的假髮上大便！因而令Lea的玉女形象插晒水，成為犯眾憎！最後Lea知衰「跪低」道歉，而自此之後，她除了在社交網站「玩失蹤」之外更索性po相唔po文之餘亦刪除埋留言功能，費事講多錯多！而上月，與她不和的《歡》劇女星Naya Rivera與兒子出海時亦意外身亡，令Lea大受打擊。當時她亦有放相留言悼念Naya。直到目前為止，Lea與老公都未在社交網站正式宣布生B一事！