疫境爆愛火　內田理央撇人夫暗嗒尊尼男星北山宏光

前年參演BL神劇《大叔的愛》上位的28歲日本索女內田理央，去年被斷正跟同劇已婚拍檔田中圭夜蒲而傳出不倫戀，緋聞其後卻不了了之，但內田不愁寂寞，被雜誌踢爆近日趁疫情搭上尊尼男團Kis-My-Ft2的34歲成員北山宏光。兩人打得火熱，男方不但在友人面前放閃，更為女友克服對貓過敏。

上月23日晚上，雜誌拍到北山乘事務所汽車回家，約1小時後，拿着大袋細袋的內田乘的士抵達，逗留至翌日約下午2時，才僅拿着手袋輕鬆離開，其後雜誌亦多次拍得她出入男方寓所。據知兩人是當地圈中人愛蒲的酒吧常客，去年尾，內田於田中圭、千葉雄大、橫濱流星等人的酒局中，結識北山後火速撻着。兩人近期因疫情未能外出見面，於是內田索性帶埋愛貓上男方屋企培養感情。曾透露對貓過敏的北山，為女友不惜食藥克服，又曾在飲醉時向友人放閃。北山多年前，曾與未跟前同門赤西仁結婚的黑木美沙流出私密照，因而傳緋聞。

前日起，北山與同門組合V6成員井之原快彥，NEWS成員增田貴久、Johnny's WEST成員重岡大毅及King & Prince成員岸優太主持大型慈善節目《24小時 愛心救地球》，節目平均收視有15.5%，而前奧運女子馬拉松金牌得主高橋尚子，於參與慈善馬拉松衝線前一刻，錄得最高收視27.6%。而重岡大毅主演悼念已故諧星志村健的單元劇《誰也不知道的志村健》，收視就有22.6%。