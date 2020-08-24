艾威18年婚姻觸礁　帶狗分居別愛妻

現年61歲嘅「綠葉王」艾威與太太Lisa極為恩愛，2014年其妻因子宮位置有腫瘤，他不惜豪花近百萬積蓄為太太醫病兼捐肝救妻，遺憾共度患難過後卻不能共餘生，二人18年婚姻觸礁，更已分居各自生活。東網聯絡上艾威，問到離婚一事，佢話：「當同一問題反覆爭拗千百次而仍未能有結果，就惟有跳到最後一步，去到結局。」又透露曾長時間努力維繫，可惜事與願違，似乎分開係對嘅做法。

婚後二人未有子女，僅兩年前二人共同收養一隻伯恩山狗仔Sashimi，當作兒子看待。但艾威卻被發現數月前賣掉西貢愛巢，帶着愛犬搬遷新居，而Lisa就遷至港島居住。

其實，身邊朋友亦發現艾威與Lisa已有大半年沒有一同出席友人聚會，更指二人當中曾出現第三者，多年前Lisa曾愛上公司同事，雖然艾威與太太重修舊好，但現時最終都要分開。問到是否曾有第三者出現？艾威否認，坦言當中未曾有過第三者，更指有人於社交網留言鬧太太，他指二人離婚雙方都是受害者，希望大家手下留情。

再翻查艾威社交網，佢更多次轉發關於情淡、緣散、放手等字眼嘅文章，並留言如放、離、斷等字，令人不禁聯想二人感情出現問題。