想用「毛」做藝名　李孝利被指辱華遭內地網民鬧爆

李孝利在前晚播出的《玩甚麼好呢？》中想用中文名「Mao（毛的讀音）」用藝名，引起大批內地網民不滿。

韓國41歲性感女歌手李孝利最近與38歲男歌手Rain及主持MBC綜藝節目《玩甚麼好呢？》的47歲「國民MC」劉在石，為節目組成夏日限定組合「SSAK3」出歌，並於7月27日正式出道，歌曲長期佔據音樂排行榜榜首位置，而在前日播出的一集《玩》中，李孝利與劉在石談到和女歌手Jessi、嚴正花及MAMAMOO成員華莎組成的強勢姐姐組合「退款遠征隊」，因她想用「Mao（毛的讀音）」做藝名，引起大批內地網民不滿，鬧爆她辱華。

劉在石在該集《玩》中變身製作人「Jimmy Yoo」，李孝利與他見面時，談到自己還未想到在「退款遠征隊」的藝名，並說：「取個中文名怎麼樣？說不定會走出國際，用『Mao（毛的讀音）』怎麼樣？」劉在石便露出尷尬的笑容。

節目播出後，有內地網民對李孝利用已故國家主席毛澤東的姓氏開玩笑大表憤怒，指她是侮辱毛澤東，網民紛紛在李孝利的社交網留言鬧爆：「孝利姐姐，聽說你想姓毛啊，你知道自己幾斤幾兩嗎，你算個屁啊」、「您請滾出中國」、「中國世宗大王在此，還姓Mao呢你連提鞋都不配呢」、「希望朝鮮早日統一南韓」。

MBC其後將有關片段下架，而在重播時亦沒有播出該場面，製作組今日透過官方社交網回應事件：「我們得知在22日播出的節目中，李孝利在選藝名的過程中提到的『Mao』令部分海外觀眾感到不快，她絕對沒有要提及特定人物的意圖，為避免引起誤會，我們已於昨日在重播服務中刪走有關部分，而李孝利最終亦選擇了其他藝名。」