《過街英雄》劇透：俊偉拆穿拜金女　美芬被受辱

第六集(08/24)

凱甄（黃翠如飾）曾答應一旦不當警察，便會跟母親營商，當雪梅發現女兒瞞着她當私家偵探，憤然要凱甄結束偵探社。凱甄離家出走，得君毅（張國強飾）和卓淇（譚凱琪飾）安慰及收留。雪梅（馬海倫飾）經弟弟君毅勸說，明白做偵探對凱甄的意義，遂開出條件讓凱甄繼續經營偵探社。俊偉（周志康飾）參觀新舖後，藉故要美芬（江嘉敏飾）到泥灘捕捉彈塗魚，美芬無奈照辦。鄭太錯信動物傳心師宋立奇（蕭徽勇飾），導致愛犬病逝，凱甄懷疑立奇是神棍，遂假裝富家女接近他。調查間，凱甄遇上警察周文武（黃子雄飾），被對方懷疑是騙徒……

第七集(08/25)

雪梅暗中收買亮星（森 美飾），設法令凱甄失手，以阻撓她繼續當私家偵探。凱甄設計引立奇傷害狗狗，藉此拍下罪證，怎料亮星暗中破壞。凱甄察覺亮星有異偷偷跟蹤，差點撞破他與雪梅見面。俊偉帶美芬出席朋友聚會，拆穿美芬只是拜金女，令她當眾受辱。美芬力數俊偉不是，俊偉見美芬如此坦白，反而對她更感興趣。富商隋俊賢不滿弟弟俊偉只顧經營分子料理餐廳，要他回公司學做生意，兩兄弟大吵一場。立奇欠債纍纍，捉了凱甄的狗威脅她交出贖金……

第八集(08/26)

卓淇好友Covia被老闆黎世忠非禮並辭退，一時衝動意欲自殺，得卓淇制止，凱甄聞言要替她討回公道。亮星答應卓淇盡力協助，但又被雪梅催促行動，感左右為難。美芬為向俊偉報復，引他離開餐廳，卻被俊偉帶到攀石場連番戲弄，此時麗芸（盧宛茵飾）、樹根（于 洋飾）到餐廳騙吃騙喝，還企圖拍片中傷……凱甄混入世忠公司色誘他，惟因忠太嚴密看管，難以成事。文武查明凱甄是私家偵探，竟主動追求。雪梅撞見中年漢敲詐司機，細看竟是失蹤多年的前夫宋飛（魯振順飾）。

第九集(08/27)

凱甄再度色誘世忠，事敗原因令人噴飯。卓淇提議自己作餌，君毅嚴詞反對。亮星見卓淇悶悶不樂上前安慰，卓淇坦言自己是母親和情夫所生，君毅卻不計前嫌把她收養。麗芸、樹根再往俊偉的餐廳鬧事，巧遇食客集體食物中毒……凱甄揭破雪梅與亮星的合作，母女大吵一場。卓淇擅自行動，不慎被男酒客迷暈，幸得亮星、凱甄及時救走。忠太在凱甄策劃下看清丈夫所為，還女受害人公道。雪梅想通後接受凱甄當偵探，凱甄更大方刪除亮星的罪證。

第十集(08/28)

亮星撞見威廉約會卓淇，藉詞同行，兩男針鋒相對，各不相讓。亮星得悉威廉是花心男，偷偷用其手機喚來一眾女友，讓卓淇看清他的真面目。凱甄為調查金融投資騙案，設計接近集團話事人王翠花，還藉生意計劃引來她的興趣。俊偉的餐廳因食物中毒事件遭停牌，幸好俊賢出面解決，但要求俊偉回公司幫忙，俊偉無奈答應。任職看更的樹根被住客投訴檢走舊物品，招致失業被麗芸狠狠教訓。凱甄得知亮星追求卓淇，千方百計阻攔，二人互相鬥法。