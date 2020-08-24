【娛刺撈飯】人生好難？等張繼聰點醒你！

如果你覺得生活好Challenging，請你睇吓張繼聰，除咗睇佢喺《老表，你好hea！》度，嗰幕除衫震胸猜枚，更加要睇埋佢係點樣走過近呢3年嚟絕迹無綫嘅日子。

早排張繼聰承認咗轉投古天樂旗下，換言之，因為舊經理人公司同無綫之間有官司，搞到佢變相坐「劇監」嘅日子可以告一段落。雖然阿聰話嚟緊想向電影方面發展，之不過，呢期疫情關係，就算戲院解封番有戲上，都未必有太多觀眾敢入場，最重要係疫情幾時完，冇人答得實。

反而呢，因為避疫多咗人留喺屋企，多咗人睇電視，咁唔使坐「劇監」點都多張牌喺手，冇壞吖。尤其係睇番資料，張繼聰對上一個無綫劇，已經係2017年嘅台慶劇《誇世代》，嗰年佢仲有6套戲面世添，2018年再有7套戲推出，呢個數字算係非常唔錯，非常多工開喇。

但係近呢兩年，佢夾埋出咗5套戲啫，或者係佢刻意減產，又或者揀唔啱劇本，又或者同佢太耐冇喺電視出現，話唔埋都有關係。

2016年張繼聰喺無綫劇《幕後玩家》度大講金句，雖然功勞究竟係屬於編劇定張繼聰，仲有討論空間，不過網民好少理，展開瘋狂洗版，將所有榮譽歸晒入阿聰名下。話唔埋阿聰2017年推出嗰6部戲就係呢期接㗎啦，咁你話嘞，電視對人氣有冇幫助先？

正如阿聰自己都講啦，多謝無綫畀咗唔少機會佢，令更多觀眾認識佢。講真如果唔係無綫安排佢做《超級巨聲》主持，等佢晒吓急才、反應同搞笑才華，可能嗰班毒舌嘅網民，到咗今日都仲笑緊佢係「謝生」——「謝安琪嘅先生」。

其實經理人公司，為咗拍攝電影版嘅超時補水問題搞到打官司，連帶旗下藝人都要暫時「絕迹」，張繼聰都可算無辜。正所謂兩隻大笨象打交，辛苦咗塊草地，張繼聰只能「硬食」。

話時話，中美貿易戰下嘅香港咪一樣，唔少人香港人仲要唔識唱歌、作曲、填詞、演戲，英文名亦都唔係同古天樂、張繼聰一樣叫Louis添。所以話呢，睇張繼聰點捱過呢段低迷日子，再比對番自己過緊以為好Challenging嘅生活，咁就會有另一番深刻嘅體會！