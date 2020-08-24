唔食葷只食素　今年清新月餅好Fun

每年中秋吃月餅是指定動作，以往的月餅多加豬油或牛油製作，近年節日也因應素食熱潮而增加了不少素食版本，今年無論是五星級酒店，定是餐廳抑或素食專門店等，均推出全新口味的素月餅，有些更驚喜十足好有Fun。

經典口味

中環四季酒店的高級中菜廳龍景軒，今年推出「南棗合桃迷你月餅」，南棗有補中益氣、抗炎和養血的作用，而且質感軟糯而甜中帶酸，蛋奶素食者適合。現時於酒店網上適店選購，可獲贈特選茶葉一盒。

純素無麩質

The Cakery今年推出4款口味的純素月餅，包括黑芝麻、紅棗果仁、水蜜桃烏龍茶及檸檬柚子，而且標榜無麩質及無色素，吃入口也不覺有罪惡感。木盒包裝再加上特別設計的圍巾包裹，高貴典雅。

健康低糖

Green Common今年推出的開心團圓純素月餅禮盒，新增開心無花果燕麥月餅和團圓果仁紫薯月餅（藍莓味）2款口味；前者以營養豐富的無花果乾做主角，糖分含量比傳統五仁月餅低17%，後者除紫薯和鮮藍莓外，還有6款果仁和果籽，糖分含量比傳統五仁月餅低34%。兩款純素月餅標榜0毫克膽固醇和0克反式脂肪、無添加防腐劑及人造色素，夠晒健康有營。

酸爽辛香

中環新派素食餐廳李好純推出的素月餅禮盒，包括有加入薑粉製作的紫薯薑汁月餅，入口香滑而帶微辛。選用烏梅乾的山楂烏梅口味，口感豐富又帶酸甜，1盒有齊兩款口味。禮盒包含月亮圓缺的變化，讓人感受到大自然之美。

多款口味選擇

旺角香積廚素食工房除了每年都有的陳皮紅豆、焦糖五仁和白蓮蓉月餅外，今年推出3款純素新口味，包括選用京都抹茶製作的抹茶柑桔、印度阿芳素杧果加白豆蓉製作的香杧豆蓉，以及加入竹炭粉的黑芝麻月餅。於現時至9月17日前訂購，按時段有不同的折扣優惠。

老幼咸宜新口味

原味煮意一如往年，推出全素健康月餅，以自家獨特配方，採用低糖並摒棄了雞蛋及牛奶，製作出金楦茶紅棗杞子、黑芝麻及藜麥五仁月餅3款全素月餅。為應對疫情，品牌今年更有送禮服務，購滿HK$800或以上享免費送貨服務，有專人將月餅送抵親朋家中；於9月10日或之前更享早鳥優惠。