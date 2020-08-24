預訂平安夜結婚！可宜唔敢印喜帖驚有變數

ViuTV混血兒主持可宜身穿性感低胸裙和形象指導好友張學潤（Nel Nel）齊開live，將於年底和「甲一籃神」鄭錦興結婚的她表示：「訂咗12月24日平安夜結婚，不過都受疫情影響，本來想去英國影結婚相都取消咗，之後諗住去香港迪欣湖影，點知又因天雨關係改期，依家連喜帖都唔敢印住，我都擔心婚期再延，不過都有plan B嘅，之前都買咗鑽飾做嫁妝。」

站在她身邊的Nel Nel就戲言：「去唔到迪欣湖，咪去新娘潭影囉。」問可宜會否邀Nel Nel做陪嫁姊妹？Nel Nel又話：「佢要我做大妗姐，我祝佢連生貴子，一連生九個。我之前都幫過劉小慧同蘇志威做過一次，不停講吉利說話，做大妗姐都有好處，就係收到好多大利是。」

問到兩人在疫情下的工作如何？可宜稱電視台及電台的工作依舊，不過司儀的筍job就停了半年，大約損失6位數字，而Nel Nel就話本有內地商演邀請，但考慮到中港都要分別要隔離14日，即接一個工作要花約一個月時間，在經濟角度下不太划算：「除非喺內地一接就接6個job先夠數，如果得一個就唔接啦，今次推呢個job都賺少6位數字架。」