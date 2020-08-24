陳木勝喪事低調處理　吳彥祖悼念：你是最好的

名導陳木勝鼻咽癌辭世，終年58歲。由於他生前待人以誠，且傾盡全力拍攝電影，故不少圈中人至今仍未能接受現實，至於其遺霜至今心情更難以平復，不欲與人交談，暫對丈夫喪事未有頭緒。而導演會已托中間人將慰問化成文字送到陳太手上，身為會長的張婉婷坦言：「陳導唔止係個好導演，佢仲係個好人，佢唔會爭名奪利又唔會呃人，我哋真係覺得好可惜，總之無論邊方面需要幫手，我哋都會出力，依家要等星期三開會，先會有步一步嘅決定。」

至於陳導生前合作無間的英皇電影則發出通告，形容他為「香港動作電影一代巨匠」﹕「作為香港極具代表性的動作導演，他傾注大半生熱情於香港電影及電視工業，由低層拾級而上，刻苦勤奮、才情橫溢，總是以挑戰自我、追求極致為目標前行…陳導演私底下為人溫文謙厚，深具大將之風，曾與他合作的台前幕後，莫不稱頌﹗…（他）與英皇電影、騰訊影業攜手打造動作巨製《怒火》，以一貫全力以赴的堅毅精神完成拍攝，在陳導演的領導之下，後期已接近竣工，正排期上畫…」下款寫上「緬懷哀悼」，可見《怒》片台前幕後心情沉重。

據悉，陳導這一年不停進出醫院，疫情下公立醫院不許探病，他難免有感「孤軍作戰」。離世前數天由於情況不樂觀，在友人安排下轉往私家醫院，「最後時光」可以有親友陪伴，都算安慰，而他亦向親友明言，希望後事低調處理。

另外，吳彥祖當年因接拍陳導的《特警新人類》而進一步奠定事業基礎，身在美國的他終於獲通知消息，隨即在社交網以英文留言悼故友，內容大意：「非常愕然得悉香港導演陳木勝辭世，在他的引領下我拍攝了自己部份最好的作品，我永遠懷念你，在這個遊戲（電影圈）內你是最好的。」