【港姐十強】廖慧儀遮一遮紋身照入圍！

今屆港姐十強佳麗正式誕生，包括黃婉恩、陳楨怡、謝嘉怡、鄺美璇、何孟珊、陳煦凝、郭柏妍、麥詩晴、廖慧儀、及謝恩靈。源菲然及羅雪妍無緣晉級遭淘汰，宣布賽果後源菲然於台上笑容僵硬，而羅雪妍保持微笑離場。廖慧儀之前被爆料指有紋身，今日她以厚粉遮住紋身，有紋身都無礙她入圍十強！

今日港姐首次以泳衣上陣會見傳媒，大會公布佳麗的三圍數字，當中鄺美璇、廖慧儀同為「波霸」35吋上圍最為豐滿，身材不相上下。另邊廂，大熱郭柏妍只有32吋上圍，身材較為輸蝕，而麥詩晴瘦到微現胸骨。而「籮霸」則屬36吋的謝恩靈。而何孟珊、鄺美璇及謝恩靈均屬重磅一族。

廖慧儀三圍35、24、34，無論在數字到視覺上也可封為今屆「波霸」，她以泳裝亮相，谷起咪咪充滿自信。不過體重52kg的她，身形較為健碩，有減磅的需要。受訪時被問到穿上泳裝是否特別有自信？她說：「都有信心嘅，因為唔係第一次着，之前已經着過泳衣拍攝。（對自己身材有信心？）對比下反而冇咁有信心，因為其他佳麗身材都好好，陳楨怡真係好瘦，我都要再努力下。」

講到腰間「蠱惑的紋身」以化妝厚粉遮蓋，但卻「一撻撻」隱約可見紋身痕迹，問到是否大會要求遮掩紋身？她說：「今日無論服裝、鞋、化妝都係大會安排，決賽應該會化得好啲，因為今日用色比較淺，所以有啲明顯。」廖慧儀又覺得有紋身不會影響比賽，因為是她自己私人的選擇，香港小姐講求內在美、外在美，不是重視是否有紋身。

講到被指拍片介紹有政治色彩的餐廳，但後來已刪除影片，問到可擔心捲入政治風波？她說：「都唔擔心，面試嘅時候都已經好多人講過，只係想介紹好食嘅餐廳。當初只係想試吓拍片，後來刪除咗因為男友唔想曝光。」講到與男友被指私生活混亂？廖慧儀則說：「我哋私底下好健康，冇不良嗜好，都好少去蒲，都係鍾意去沙灘。」