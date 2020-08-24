《反黑路人甲》劇透：欣頤說服細倫繼續做臥底

第十一集 (08/24)

細倫（王浩信飾）以道理令德順（秦煌飾）信服，通過考驗。偉晨（姜大偉飾）壽宴在即，着手下陳應裘（林敬剛飾）聯絡美國福興幫的首領馬克來港與細倫敍舊。明麗似要答應與榮章（石修飾）出埠，千惠（林宣妤飾）知悉並轉告細倫。細倫找高彬幫忙，高彬竟找芷珊（湯怡飾）來威嚇榮章……欣頤欲找建德出面令馬克無法入境，建德（張國強飾）反勸欣頤（馮盈盈飾）終止臥底行動。細倫希望退出行動，欣頤拿出欠單挽留細倫，並保證他的安全。細倫、高彬想盡法方提早離開壽宴，馬克現身與細倫撞個正着……德順懷疑是四聯幫中人謀殺定邦（于洋飾），着高彬調查。

第十二集 (08/25)

明麗（高海寧飾）被迫接拍三級片，決定發放消息，讓細倫得悉此事。家昌為與林福等掌舵人發展賭業，答允先讓志琛（徐榮飾）代為墊支。細倫說服千霞（賴慰玲飾）、千瑜找明麗當代言人，怎料明麗開價二千萬，千瑜拒絕。芷珊找高彬回聯興勝幫忙，高彬從子堅（陳志健飾）口中得知偉晨的計劃。細倫找欣頤借錢被拒，轉向清水求助並寫下欠單，清水便教他一個方法。細倫向劉彪（張武孝飾）、林福（鬼塚飾）訛稱有毒品大生意，迫二人出資。欣頤查出偉晨的秘密，偉晨主動到警署解釋，更指欣頤的臥底已曝光……

第十三集 (08/26)

細倫替明麗成功解約，明麗歡喜得吻了細倫。偉晨直指高彬是臥底，率眾脅迫細倫捉拿高彬。志琛派人伏擊高彬，高彬帶着前來質問自己的芷珊逃走，卻因被追撞而令芷珊重傷昏迷。細倫不顧千霞等人反對，偕高彬、陸秋找志琛討公道，過程被人拍下。建德、榮章把細倫鬥志琛之事放在網上發酵，欲藉此拉浩良下馬。偉晨說服眾叔父公審高彬，公審當日，高彬遲遲未出現。眾人認定高彬是臥底之際，高彬竟挾着昏迷的欣頤出現……

第十四集 (08/27)

高彬表示欣頤致電給他，指偉晨正是蔣氏謀殺案的主謀。細倫配合演戲，令眾人相信高彬並非臥底。細倫與高彬送走欣頤，細倫指留意到偉晨的反應異常。偉晨要求榮章還人情債，又要挾榮章制止欣頤調查。細倫親身指導明麗拍廣告，意外被她打傷。高彬、千霞等人威脅應裘，着他調查偉晨。細倫不顧傷勢往探芷珊，明麗跟蹤而至，見二人有說有笑，醋意大發。榮章無法說服欣頤退出行動，實行經濟封鎖。家昌欠下志琛五千萬，細倫決意扛下……

第十五集 (08/28)

細倫向清水直言並非借錢，而是另有所求。千霞因厭倦了打理四聯幫而喝得爛醉，高彬前來安慰。細倫等人與志琛談判，志琛提出以雙坐館制來抵償五千萬，細倫拒絕。志琛欲發難，卻不斷傳來檔口被警察掃蕩的消息，被迫放棄討債。細倫跟子堅碰面，子堅認定細倫搶走清水。細倫要高彬、陸秋助自己追星，更提議公司投資拍電影。高彬透過應裘查得偉晨有一神秘戶口，應裘及後墮樓身亡……欣頤查出戶口持有人是芷珊，欲以洗黑錢罪名起訴芷珊。