港產警匪片　藝人最愛邊一套？

繼林嶺東後，導演陳木勝亦於日前病逝，頓令香港電影業損失了兩位擅長拍警匪電影的大導演。回顧香港電影的黃金時代，到底哪齣警匪片令人念念不忘呢？

生於70後的藝人森美自言最喜歡的港產警匪片，首推1984年上映的《公僕》，又覺得正活在精神分裂年代：「因為嗰期有好流行警匪同古惑仔片，有齊最陰暗同最陽光味嘅元素電影，喺電影裏面，古惑仔都有好人，喺警隊度又有無間道喎，我睇過咁多港產警匪片，最深印象係李修賢嘅作品，喺好細個時，我以為李修賢真係做警察嘅。」

他稱在《公僕》中，李修賢的警察形象最深入民心：「佢可以將警察70年代之前一啲唔好嘅形象慢慢變好，做到好有正義感同踏實嘅感覺，令人覺得佢真係做到服務到社會。」又指兒時常幻想，他日有機會拍戲，最想做警察的角色，結果在《新紮師妹》中飾演軍裝警察，雖然和黃偉文齊搞笑，都總算終圓夢。

朱敏瀚最深刻的警匪片就是陳木勝的《掃毒》，大讚劇情峰迴路轉，且戲味濃，易令觀眾代入戲中：「張家輝好早就死咗，點知之後佢突然出番嚟對住兩兄弟講咗一句好經典嘅對白，就係『我話嘅，就算耶穌都保你唔住』，成套戲都拍得好好。」他為陳木勝離世而惋惜，曾望有朝一日可拍到對方的電影，奈何現時已沒有機會。

曾樂彤就話最愛經典作《無間道》，大讚：「劇本好，三集劇情緊湊，角色描寫得仔細，連荷里活亦翻拍，結果都獲獎，咁好戲，我成日都會翻睇。」

張彥博：「如果畀我揀，2012年個套《寒戰》一定係我最愛，兩大影帝郭富城同梁家輝嘅演技冇得輸，佢哋喺警局嗰場戲真係非常經典，聽講嗰場唔係綵排咗好多次，但一埋位就已經可以有呢個節奏，身為後輩嘅我真心好佩服。」