加拿大機能品牌　聯手演繹黑魂美學

由Twins Dexter及Byron Peart於2007年創立的WANT Les Essentiels，一直主打極簡風格的配飾設計，當中一系列實用與時尚兼備的皮革袋款更深受時裝迷追捧。今回這個扎根於蒙特利爾的配飾品牌就搭上來自多倫多的Canada Goose，兩個加拿大「同鄉」合力奏出聯名樂章。

Canada Goose x WANT Les Essentiels聯名系列結合兩個品牌的特別設計，透過運用兩牌卓越的工藝技術及對細節嚴謹追求打造各款單品。整個系列用上簡約低調的黑色作主調，雙方品牌標誌亦同樣以Tone on Tone的黑魂設計呈現，同時於單品不同位置加入金銀兩色反光帶及拉鏈細節點綴。當中4款單品包括：N00 Jacket、E90 Backpack、S180 Cap及W270 Waist Pack分別以指南針方位（Cardinal）去命名，一律具備良好的防水性、透氣性及舒適性。另機能性的收納設計及便利性的配襯方式，亦完全足以抵禦秋冬季節的各種天氣變化。