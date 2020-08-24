許光漢爆紅後失聯4個月　柯佳嬿成金鐘視后大熱

台灣女星柯佳嬿與男星許光漢憑劇集《想見你》爆紅，其中許光漢更獲封「國民男友」，他飛到內地搵真銀，於兩岸接下10個代言，估計收入逾千萬台幣（約500萬港元），身價百級跳！

近日他回到台接受完隔離「出關」，與柯佳嬿現身座談會答謝粉絲，雖然柯佳嬿表示因對方工作太忙，已有四個月沒有見面，但二人依舊好有默契。被問會否期待金鐘獎入圍？許光漢說：「其實平常心態度面對，私心希望編劇可以入圍。」

柯佳嬿也幽默以對：「我希望編劇不是入圍，而是要得獎啦！好的劇，要歸功好的故事，希望好的編劇、有才華的編劇能被看到。」同場的編劇表示柯佳嬿的髮型與當年她得獎的《必娶女人》的造型一樣，故睇好得獎：「她應該不只是報名女主角而已，因為她在戲中一人分飾三角。」柯佳嬿即開玩笑說：「要報名男配角嗎？」惹得全場大笑。

至於講到許光漢早前的隔離生活，他說：「很單純，做一些運動、自主訓練，看一些平常想看的電影、看點書跟好好睡覺之類的。（可以睡多久？）18個小時吧！起來吃點東西之後再睡，因為之前工作行程滿檔，剛好可以好好補眠。」