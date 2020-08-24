控衞再進化！《NBA 2K21》即日供試玩

正常情況下，本賽季NBA已經完結，籃球迷都只能餓波等新賽季開鑼。只不過受疫情影響，NBA最近才進入季後賽階段，球迷有得睇波固然開心，最正是睇完仲可以打機繼續止癮，皆因遊戲《NBA 2K21》將在今年9月4日推出，而試玩版更即日搶先於PS4、Xbox One 以及 Nintendo Switch三大平台提供下載，玩家們可提早入場鬥餐飽！

作為忠實2K玩家的Damian Lillard，今集不但擔任封面球星，還在開發期間提出大量建議，其中一個便是希望在MyCAREER模式中創造更為高大的控球後衞。而廠方亦從善如流，今集控球後衞的身長上限提高至6呎8吋，令大家可創造出Penny Hardaway、Luka Doncic般高大的PG，也更合乎現今NBA由高佬控波的趨勢。

專家搖桿一直是高手至愛的操控方法，惟問世以來幾乎沒有甚麼大改變。今集就迎來大革新，除一如過往可用作跳投外，將搖桿推往不同方向，還能做出後撤運球、招牌花式運球、一對一快速運球等動作，同時各動作反應變得更快也更容易相互銜接。投籃方面，玩家使用專家搖桿投籃時，投籃計量條會從「時機計量條」轉為「瞄準系統」，瞄準區的大小會依照球員的能力、投籃範圍及投籃時的爭奪情況而有明顯變化，雖然操作變得更為複雜，但熟習後就能做出高難度投籃，可謂完全高手向。當然若是初心者，也可把「投籃瞄準」選項關閉，用回舊的操作方式。

上一集NBA 2K加入了不少球星的招牌動作，例如Magic Johnson的前場搖擺和Steve Nash的舔手指等等。今集升級讓防守方也能有招牌防守動作，玩家可以根據下列球員的動作風格來型塑自己的球員，如Russell Westbrook、Giannis Antetokounmpo、LeBron James、Kawhi Leonard、Pat Beverley、Andre Iguodala，及Draymond Green等等。另外，花式運球今集新增了Harden的繞腿運球、新版Kobe舞步，以及Durant的招牌交叉遲疑步，而NBA傳奇球星Nate Robinson今集也加入了動作捕捉的行列，玩家可在遊戲看到他帶來的各種獨一無二動作。總結來說，共有14座公園和36種獨特NBA花式動作供玩家選擇，玩家可以毫無限制地連續使出。

上集重新設計的徽章系統廣受好評，今集當然保留下來，並因應玩家意見重新設計及調整當中徽章，例如將「快槍手」從跳投編輯器中移除，並重新加回「出手速度」，讓射手們毋須再為此浪費珍貴的徽章點數。新一集的改進還有很多，例如減少全場傳波的出界機會；增加中鋒在禁區的防守分量；調整禁區內碰觸對手的處理等。改善不能盡錄，還是快啲「單撈」試玩版自己體驗啦！