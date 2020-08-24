話題女皇搵落選港姐接班　馮盈盈睇好賴琦媛：幾有趣

前港姐冠軍馮盈盈晚上在將軍澳電視城主持《#後生仔傾吓偈》節目，邀請了一班剛落選的港姐擔任嘉賓，她說：「會等佢哋講吓有乜遺憾、心情，同佢哋分享吓選完點樣發展自己事業，因為我選完之後都有一段時間迷失，唔知目標，等佢哋有個心理準備。」

馮盈盈指有佳麗希望加入節目，問可擔心飯碗被搶？她笑說：「我哋好希望吸納新血去豐富節目，睇嚟睇去都係我哋都悶啦，好歡迎加入，唔怕被搶飯碗。（加入有咩條件？）講嘢要爆過我，網絡上有句潮語，咁多年嚟我都有啲攰喇，作為《#後生仔傾吓偈》嘅爆題女皇都好想有新人士，有啲爆炸性言論，取代我都冇問題。（睇好邊個？）賴琦媛其中一個好有潛力。（佢夠寸嘴？）佢係一個比較真嘅女仔，幾有趣。另一個係羅雪妍，性格好爽朗，不拘小節。」

講到「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）有疑似床照流出？馮盈盈指入行前二人已認識：「同佢係朋友，識咗好耐，但係人哋嘅事就唔清楚詳情，唔係好知道發生咩事，所以唔回應太多。（有冇聯絡佢？）呢排大家工作都比較忙，少聯絡，同埋對方啲私事都唔會過問。」