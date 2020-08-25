東方日報C1：陳楨怡郭柏妍殺入港姐決賽穩入三甲

港姐佳麗昨日穿三點式泳裝「真身」示人，高下立見，「微波」一族、上圍32吋的郭柏妍自撐指各有各美，不會羨慕勁敵廖慧儀。至於身材最均勻、受眾佳麗羨慕的陳楨怡獲睇好與郭柏妍雙雙殺入三甲。至於海外佳麗謝嘉怡則表示已努力收身迎戰。

12位港姐佳麗昨日於電視廣播城以三點式泳裝會見傳媒，更即場公布成功晉級十強、殺入8月30日決賽的佳麗。順利躋身十強的包括陳煦凝、陳楨怡、何孟珊、郭柏妍、鄺美璇、廖慧儀、麥詩晴、謝嘉怡、謝恩靈及黃婉恩。而源菲然及羅雪妍則遭淘汰，宣布結果時，源菲然於台上強顏歡笑，羅雪妍則保持微笑瀟灑離場。

大會昨日首次公布佳麗三圍數字，當中同樣具有35吋上圍的鄺美璇、廖慧儀屬「波霸」，至於「微波」一族則有大熱之一的郭柏妍及麥詩晴，前者上圍最輸蝕，只有32吋，後者則瘦到現胸骨。郭柏妍表示過往去沙灘多數穿一件頭，故今次以三點式見傳媒心情相當緊張。問到可覺得身材輸蝕時，她信心爆棚說：「唔會，每個人有唔同嘅體態美，自己身形就均勻啲。（羨慕廖慧儀豐滿身材？）冇話羨唔羨慕，佢有佢散發嘅魅力。」而麥詩晴則具鋼條身形，雖然現胸骨，但說到有腹肌時，她說：「自己上網睇片練習。」亦不覺着泳 裝輸蝕。

而向來身材最靚、狀態fit爆的陳楨怡與謝嘉怡一同受訪，說到身形受眾佳麗羨慕，陳楨怡謙稱：「個個嘅身材都好好。（有壓力？）平常心，身材唔係代表一切。（鍾意邊位佳麗嘅身材？）Jessica（廖慧儀），佢腰線好靚，又有腹肌。」而她與郭柏妍亦獲網民睇好能順利躋身三甲。至於謝嘉怡笑言開始有少許緊張，又表示私下有努力練廣東話：「靠睇電視、講多啲，不過呢排係咁練舞就少咗啲時間。」記者讚她身材豐滿時，她即自爆已搣甩6kg。

羅雪妍源菲然被Foul

至於兩位落選佳麗羅雪妍及源菲然受訪時，羅雪妍表示事前已準備好落選感言：「我諗住一陣同源菲然去食餐勁，我哋都好鍾意食芋泥，希望食足幾個禮拜。（被Foul傷心？） 冇特別傷心，有檢討自己進步唔夠大。」源菲然稱能夠入12強已開心：「我啱啱先畢業，冇咩經驗，其他人進步比自己大。」被問到早前被爆曾於社交網po露骨發文：「have sex on Saturday night!」她解釋：「呢個帳戶係十年前朋友幫我開，我冇上過去，尋日見到報道都覺得奇怪。個Post係2013年，當時我得13、14歲。（覺得件事影響賽果？）唔知呢，但覺得好搞笑，根本唔係我寫。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：