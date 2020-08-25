生肖指數 是日吉星：牛
2020年08月25日 07:30
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生肖指數 是日吉星：牛
鼠：→ 頭腦比較清晰，可考慮制訂一個長線的投資計劃來實現你的大計。
牛：★ 意志堅定能積極投入工作，雖面對棘手問題，你卻可憑意志力戰勝一切。
虎：→ 辛辛苦苦儲下來的金錢，今天花掉了一半，只要花得開心，都是值得的。
兔：→ 講人情比講道理更能軟化對方。多回家吃飯，能增進感情。紅色助運勢。
龍：↑ 自信心強，做甚麼都充滿幹勁。好好運用今天的情緒，好運可得以延續。
蛇：→ 容易和伴侶發生摩擦，影響心情，不妨多找朋友傾訴，切勿鑽牛角尖。
馬：↓ 是日沖煞，財運下降，購物花費不少，一切宜量入為出。黃水晶能增財運。
羊：↓ 花錢態度較隨意，面對自己喜歡的東西會不惜代價，加班工作可減消費欲。
猴：↑ 運氣開始回升，建議你小心行事，為避開麻煩，要盡量能獨處思考。
雞：→ 自己做不到的事情就不要輕易答應別人。否則會為你帶來不良影響。
狗：→ 有人惺惺作態想希望得到你的同情，別受迷惑誤墮奸人圈套，小心！
豬：↓ 工作上保持低姿態比較好一點，某些人因為你的光芒而感覺十分不愉快！
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌