生肖指數　是日吉星：牛

鼠：→ 頭腦比較清晰，可考慮制訂一個長線的投資計劃來實現你的大計。

牛：★ 意志堅定能積極投入工作，雖面對棘手問題，你卻可憑意志力戰勝一切。

虎：→ 辛辛苦苦儲下來的金錢，今天花掉了一半，只要花得開心，都是值得的。

兔：→ 講人情比講道理更能軟化對方。多回家吃飯，能增進感情。紅色助運勢。

龍：↑ 自信心強，做甚麼都充滿幹勁。好好運用今天的情緒，好運可得以延續。

蛇：→ 容易和伴侶發生摩擦，影響心情，不妨多找朋友傾訴，切勿鑽牛角尖。

馬：↓ 是日沖煞，財運下降，購物花費不少，一切宜量入為出。黃水晶能增財運。

羊：↓ 花錢態度較隨意，面對自己喜歡的東西會不惜代價，加班工作可減消費欲。

猴：↑ 運氣開始回升，建議你小心行事，為避開麻煩，要盡量能獨處思考。

雞：→ 自己做不到的事情就不要輕易答應別人。否則會為你帶來不良影響。

狗：→ 有人惺惺作態想希望得到你的同情，別受迷惑誤墮奸人圈套，小心！

豬：↓ 工作上保持低姿態比較好一點，某些人因為你的光芒而感覺十分不愉快！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌