白羊：人緣、事業及財運較佳，貴人運及議價力較強，有利求職、轉職、開單及簽約等。

金牛：人氣雖好，但情緒及家庭運略有不穩，宜注意溝通，日常相處等，多予耐性為佳。

雙子：精神及辭令略為不穩，但士氣及鬥志較強，有助應付工作所需，維持進度和表現。

巨蟹：情緒略為不穩，與朋友、伴侶相處時放輕鬆點，遇有摩擦，保持正面可增進溝通。

獅子：事業及工作雖偶有阻力，但機遇不乏，求職、轉職及謀事等，宜積極勇往直前。

處女：精神狀態回穩，桃花運及人緣轉佳，投入感較強，親子及感情生活將較和順愜意。

天秤：精神、情緒及家庭運回穩不少，社交及感情生活將較美滿愉快，宜善用公餘時光。

天蠍：戀愛及事業運較佳，雖偶有阻力但機遇不乏，求愛或求職等，宜把握時機多積極。

人馬：體能雖略為不穩，但出勤、公幹、海外項目等，進展將較平穩，多休息有助維持。

山羊：人緣及桃花運較佳，單身朋友多社交，助招引機遇。計劃生育的朋友宜善用佳期。

水瓶：情緒及家庭運雖略為不穩，但精神狀態較佳，與家人及伴侶相處，較能維持穩定。

雙魚：辭令及思考力較佳，雖工作壓力較大，但貴人助力較佳，保持謙遜，助維持進度。