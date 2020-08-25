打真軍搵命博！湯告魯斯《職工》特技到底有幾癲？

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）出晒名拍戲夠搏命，每集《職業特工隊》（Mission:Impossible）都會親自上陣大演高難度玩命動作鏡頭，令觀眾看得標晒冷汗！

最經典就要數到由吳宇森執導的《職》續集，影片開場講靚佬湯攀山時收到任務，當時靚佬湯為拍呢個鏡頭在沒有救生網的情況下親自上陣徒手攀山拍攝，期間更發生意外整傷膊頭。後來謝天華在TVB劇集《神鎗狙擊》中重演單手攀石傾電話，結果慘被網民恥笑。

而最驚心動魄就要數到拍攝第4集《鬼影約章》（Mission: Impossible - Ghost Protocol）時，他親自上陣在2,722呎世界上最高的摩天大廈杜拜的哈利發塔攀爬。而第5集《叛逆帝國》（Mission: Impossible -： Rogue Nation）靚佬湯再向高難度挑戰，徒手爬上A400軍用飛機起飛離地5,000呎，靚佬湯表示過程中最驚險的並非在高空拍攝，而是最怕突如其來的雀仔，拍攝過程中他自爆曾被小石擊中。此外，靚佬湯在同一集中為拍攝一幕潛水戲閉氣6分鐘，認真搵命博！

不過「上得山多終遇虎」，2017年8月拍攝第6集《叛逆之謎》（Mission: Impossible- Fallout）中一場跳樓戲時就發生意外，靚佬湯不慎撞傷腳，導致影片要停止拍攝9個星期。最終令電影公司損失8,000萬美元！身兼監製的靚佬湯為了「止蝕」而提前兩周復工。夠晒Pro！