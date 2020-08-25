囡囡做TWICE師妹　Zeebra斷正偷食道歉

曾與天后安室奈美惠合唱的49歲日本Hip Hop天王Zeebra，近排因其16歲愛女橫井里茉(Rima)以女團TWICE師妹組合NiziU入行，令榮升星爸的他再受注目。今日有雜誌斷正Zeebra背住女模老婆中林美和與囡囡偷食，與索女享受三日兩夜的不倫旅行。

本月中，雜誌拍到Zeebra帶身形高佻的黑髮索女度假，入住神奈川縣葉山的高級度假村，據知該度假村一日只招待一組客人，房間直達沙灘，一晚房租至少要7萬日圓(約5110港元)。兩人享受完三日兩夜的不倫旅行，乘坐度假村的房車再轉乘電車離開。一路上兩人態度親暱，Zeebra不時攬實女方纖腰，分別時更依依不捨，在車站月台吻別。

出身富貴家庭的Zeebra，原名横井英之，其祖父是當地著名已故實業家横井英樹。他與前妻育有兩名兒子，29歲長子早前宣布老竇，令Zeebra榮升爺爺。他於2002年與女模中村美和再婚並誕下兩名千金，16歲細女Rima參加JYP女團選拔賽真人騷《Nizi Project》，今年6月以組合NiziU出道，成為TWICE師妹。Zeebra與中村美和近年夫妻關係麻麻，2016年中村美和曾在社交網訴苦，自爆遭老公惡言對待。不倫醜聞曝光後，Zeebra在其社交網上留言謝罪，承認自己的輕率行為傷害了家人。而不少網民擔心Rima，留言為她打氣。