80s倉海遺珠Skidgrip　搶手聯名強勢回歸

相信大家第一眼見到呢對Fear of God ESSENTIALS x Converse Skidgrip都會覺得對鞋好熟口熟面,修長高筒設計同Fear of God自家推出的鞋款及Fear of God x Nike聯名鞋款相當類近。但其實Converse Skidgrip原型設計早於1910年已經出現,當時稱為Circular Vamp Oxford,先後成為籃球、網球、划船及滑板運動鞋款,到60年代Converse才正式將鞋款取名為Skidgrip,意指其為適應划船運動需要而特別設計的防滑鞋底。之後於70、80年代Skidgrip經常出現於南加州的BMX及滑板愛好者腳上,而Fear of God主理人Jerry Lorenzo亦是於80年代後期搬到南佛羅里達州後認識到Skidgrip並成為他最喜歡的鞋款,所以自家品牌Fear of God的鞋款設計與Skidgrip相似並非巧合。

今回Fear of God ESSENTIALS x Converse Skidgrip的設計靈感,正是源自Jerry Lorenzo兒時所見到的一對加州品牌Jams與Converse合作的聯名版Skidgrip,當時這鞋款上所採用搶眼大膽撞色設計深深吸引着他。因此是次由他操刀設計亦特別用上充滿復古色彩的圖案演繹,鞋款中底部分從鞋踭到鞋頭位置約有30度的傾斜效果;設計則是源自Fear of God 101 Sneaker,而彈性鞋面及雙層設計的靴筒亦可舒適地保護腳踝。隨着呢對Jerry Lorenzo兒時最喜歡而且被大家遺忘多時的倉海遺珠鞋款以聯名形式再度回歸,相信未來一定會有更多高筒及低筒的Skidgrip相繼推出,大家如果入手唔到呢對仲可以耐心等候其他配色登場。