疫情下照常谷劇！周元孖金喜善戴罩現身記招

去年2月退伍的韓國32歲男星周元，夥拍43歲女星金喜善合演SBS新劇《Alice》作為其退伍復出首部劇集，將於本周六首播。因疫情近期於當地演藝界擴散，不少劇集宣布停拍，而朴寶劍原定後日舉行的新劇發布會亦宣布取消，但周元與金喜善今日無懼疫情，與同劇演員郭時暘、李多寅一起出席發布會造勢，並透過網絡直播，眾人在發布會上均戴上口罩防疫，受訪時，大會又以透明膠板分隔各人，做足防疫措施。

而周元在出席發布會前先亮相電台，他透露劇集採取事前製作，花了9個月時間拍攝，大讚劇本有趣，拍攝過程很愉快。談及首次與金喜善合作，周元坦言開拍前已很期待，但比起期待，他更是感到100倍開心，又大讚對方在片場很照顧他人。

周元表示退伍後接獲不少劇本，令他很感恩，而他挑選這部劇作為復出頭炮，因有感劇集題材新穎，觀眾應該會喜歡。劇集含穿越元素，問到會否想與角色一樣穿越過去，他坦言現在更重要，不希望重返過往，反而希望到未來看看自己的模樣。談及金喜善一人分飾兩角，周元大讚對方演技出色，分飾兩角不會令人混淆。他又指當兵期間與Big Bang成員太陽、大成及男星高庚杓變得相熟，至今仍經常聯絡，在手機聊天群組內，一星期大約5天也會聯絡，大家本來也很想聚會，但受疫情影響還是忍一忍。