搜羅全港高質外賣：旺角篇

如果要數一個集合全港年輕人喜愛的蒲點，非旺角莫屬，該區最多特色小店，唔想只吃車仔麵又或拮魚蛋咁簡單，其實旺角區都有高質外賣，大部分更有外賣優惠，大家可以抵食價食好啲。

官網訂購享8折

位於港鐵旺角東站的帝京酒店旗下多間餐廳推出多款中、西式外賣，高級中菜廳帝京軒提供金牌黑豚叉燒、龍蝦湯蝦球帶子泡脆米、極品鮑魚海味佛跳牆和多款咖喱菜式，還有中式套餐及鍋心鮑魚聚寶盆菜。西餐則有牛油果三色藜麥田園沙律、公司三文治配田園沙律、紅酒燴牛尾配雜菜及意大利麵、德國無骨鹹豬手配酸椰菜及新薯等，懶得選擇的話可以揀西式套餐。經網上選購，現時可享8折優惠。

外賣自取全日7折

不少人鍾情日本菜，而丸十寿司日本食堂供應的海鮮刺身，標榜由特派買手直接於築地市場採購送抵，再配合當店精米製作，無論是豪華的極上築地刺身盛合，至廚師辦壽司盛合、三文魚親子盛合等都相當有質素。現時除於午市時段堂食可享多種折扣優惠外，大家也可以外賣自取，全日享7折優惠。

特選飯糰便當

日本天婦羅專門店天吉屋特地推出兩款全新的天蝦飯糰及便當，前者用北海道七星米混合木魚碎，再加蘸滿天丼醬的大蝦作配，鮮味滿分。後者由6件天蝦飯糰加煙鴨胸、玉子燒竹輪和中華沙律等製作而成；外賣自取有8折優惠。大家也可以柯打餐廳3大精選天丼，分別是天吉丼、All Star丼，以及香港限定之軟殼蟹丼，享7折優惠。