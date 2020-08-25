林淑敏許家傑「情」不變　當咗對方係家人

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的一班演員出席七夕活動玩遊戲。林淑敏受訪時，透露今日會跟老公在家中二人世界慶祝：「我會下廚，最近都一直有下廚，已經煮到冇嘢可以煮。」許家傑大表羨慕，並透露為拍新劇正積極減肥，雖然有新劇，但不會放棄《愛》劇，林淑敏笑言：「佢之前又要拍正劇又要拍《愛．回家》，佢每日帶住個軀殼返嚟，不過一開機佢就精神晒，拍完又帶住個軀殻拍另一套劇。」

另外，提到兩人日前收工後被拍到一齊剪髮、行街及食飯，被指戲假情真，林淑敏認錯說：「我同佢講，我有少少唔啱，依家出街唔同以前，唔係想出就出，因為疫情關係，應該要謹慎，剪完髮就返屋企，唔好行街。（老公有冇呷醋？）佢話你又好啦，有街行，我好悶。不過下次我都係會出去食飯，但唔會遊街。」許家傑笑言得到的教訓是：「下次出街應該要着靚啲。」問到兩人的「情」是否友情，林淑敏說：「有種關係係好朋友。」許家傑坦言大家合作三年，已當對方是家人：「中間經歷好多，佢經常幫我對稿，又試過送我入醫院。」林淑敏補充如果當日不是她送對方入私家醫院，相信會被白車送到公立醫院。許家傑稱不會因報道而對兩人有所影響：「唔會因爲驚而唔一齊食飯，我哋收工後都會繼續食飯同對劇本。（唔怕女友呷醋？）女友冇所謂，佢知道係做完嘢食餐飯。」