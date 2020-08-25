東沖有料到：在危樓中喝咖啡

用「危樓」這個字眼一點也不誇張，事關所指的都是一些百年建築。話說於曼谷舊區有不少古舊建築物，有些已經人去樓空，有些仍有人繼續居住，而有部分則成了餐飲地帶，可以找到甜品店及咖啡店，這些舊樓更作了有限度的翻新。

泰國雖然很少發生地震，但當發生時這些古舊建築能否挺得住呢？實在不得而知。不過鐵一般的事實是，這類擁有歲月痕迹的古舊店舖在當地甚受年輕人歡迎。不少店主亦懂得善用舊建築的Raw味道，將昔日的紅磚頭及批盪保留下來，讓人感受到濃烈Vintage風情。

屈指一算，這類型的店舖自己也採訪了不下十間，仍有大量值得發掘。相信如果在香港，如此舊的建築一定不可以經營咖啡店之類的店舖，首先消防條例不易過關，加上舊房子的建築狀況亦容易出現問題。例如我到訪了一間樓高三層吃日式甜品的店舖，該店的樓梯十分奇特，無論上落樓梯感覺都有點驚險感覺，以香港的標準，應該是會拉人封舖的，但於泰國卻是安然無恙！採訪當日還看到一條直通天台的樓梯，看樣子似乎只供打卡之用，便放棄了親身行一轉的念頭，但後來從該店的IG看到天台之上原來還有花園地帶，絕對係樓盡其用，當堂覺得Amazing Thailand呢。

希望這些樓宇能無災無難、好好地保存下來。

胡慧沖