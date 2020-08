台灣藝人賀軍翔(小美)2017年與圈外女友陳怡玟結婚,更育有3歲女兒「美寶」,今日正值七夕節,小美於社交網公開宣布第二位千金出世的喜訊,更上載了一家四口的相片,他更留言謂:「爸比的第二個前世情人!welcome to the world~~ daddy’s second princess!」小美更分享自己手抱小女兒的照片,看着小情人相當冧呢!