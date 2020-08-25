鄧英敏聲沙沙用丹田講嘢　丘亞葵難忘陳木勝

新娛國際綜藝製作有限公司老闆丘亞葵（Vigo）出席網上直播節目，同場還有鄧英敏、丁羽與網紅陳安麒等。Vigo表示今年5月及7月為音樂家舉辦的演唱會，受疫情影響而忍痛取消，幸好場地租金能得到部分退款，而明年3月中旬會舉行《金曲情牽半世紀》演唱會，沿用「輝黃」原有班底包括仙杜拉、葉麗儀、張德蘭和陳潔靈等。

Vigo說：「希望疫情唔好拖到出年，因為個騷喺年底要宣傳同賣票，場館仲未確定，如果疫情唔穩定，考慮觀眾只可以放七、八成入座，咁對我哋影響都好大。但場地方面就傾緊優惠，門票抽佣要減低。」提及政府將推行全民檢疫，麥花臣場館有傳將成為檢測中心之一，他說：「全民檢疫唔夠時間、地方都冇辦法，但現階段對我哋冇影響。」

此外，講到日前導演陳木勝因鼻咽癌離世，終年58歲，Vigo深感惋惜：「1986年EYT（《歡樂今宵》節目）時期同佢合作過戲劇組，謝賢同鄭少秋嗰套古裝劇《黃大仙》，當時佢係新進導演，一齊共事9個月。」

而鄧英敏受訪時聲沙沙，他笑說：「尋日同老婆頂撞幾句，實質係聲帶過勞，所以西醫建議我3個月唔好講嘢，但根本冇可能，所以盡量用丹田。」早前他受訪時頸上疑似有白紗布，傳出他做完頸部手術，他解釋：「其實係口罩入面張紙巾跌咗落嚟，大家好細心，太太都冇問我。」而他表示支持全民檢疫，會孖太太一齊去。