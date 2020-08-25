胡鴻鈞自己MV做導演　一眼𥄫中廖子妤

歌手胡鴻鈞（Hubert）早前為新歌《妳幸福嗎？》拍攝MV，今次還兼任策劃及導演，Hubert說：「做導演原來好唔容易，由前期準備到後期製作都遇到無數嘅挫折難關，同萬個放棄嘅理由，但好彩今次有好兄弟蘇道哲幫手，佢除咗監製同作曲之外，仲同我一齊執導呢個MV，仲有拍攝團隊陪我一齊冒險，成就咗自己今次嘅夢，真係要好感謝感謝大家。」

Hubert今次MV邀請了廖子妤（Fish）擔任女主角，他說：「其實我唔識Fish，不過就識佢經理人，因為覺得佢嘅氣質同自己今次MV女主角嘅設定好相似，就膽粗粗咁向佢經理人提出邀請，好多謝佢哋應承，Fish仲為我駁長頭髮，令到呢個MV好圓滿。」

今年他推出的幾首新歌成績都相當好，還連續兩季取得音樂平台「樂迷最愛artist」，今次呢首《妳幸福嗎？》推出首天就登上收費下載平台的熱門歌曲榜 No.1，同時MV推出至今約三星期，觀看次數就已經差不多達60萬，兼曾成為熱門影片，他說：「多謝大家嘅大力點播，好開心今年幾首歌都得到大家嘅支持喜愛，係一個推動令到自己繼續去進步。」