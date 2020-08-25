【七夕快樂】圈中姊弟戀！陳松伶：夫婦要像齒輪

今日是七夕情人節，疫情下都無阻陳松伶與老公張鐸晒恩愛，好多人都知49歲嘅陳松伶大老公9年，佢哋就拍片講吓對姊弟戀嘅看法，拍攝期間兩人不時深情對望，大放閃光彈，認真羨煞旁人。

兩人在片中談及對姊弟戀嘅睇法，陳松伶就率先回答，認為姊弟戀只是一個符號，最重要是兩人能否配合：「在我來說就是沒有姐弟戀的這一個的想法。因為我覺得，年齡是一個符號。最重要我覺得，大家反而是一個齒輪的關係，一長一短，然後大家都可以互補，就像一個齒輪，不斷的向前走。」

張鐸聽到之後就勁醒目，即刻讚老婆後生：「而且我一直覺得，我老婆這個出生年月可能寫錯了。我的也寫錯了。」陳松伶聽罷一臉冧滋滋。張鐸咁識氹老婆，看來陳松伶生活都非常幸福啦。

除了陳松伶這一對外，圈中都有唔少美滿姊弟戀，好似楊怡、羅仲謙，張晉、蔡少芬，謝安琪、張繼聰同楊千嬅、丁子高，婚後都非常甜蜜，組織一家幾口嘅家庭。

謝安琪與張繼聰

謝安琪比張繼聰大3歲。2007年奉子成婚，外人不睇好這段感情，因為當時女尊男卑，Kay已經是當紅女歌手，但張繼聰事業未見起色，曾被外界取笑他是「謝生」。面對種種流言，兩人一起共同進退，依家一家四口全由阿聰擔起頭家，Kay反而注重教育仔女。

羅仲謙與楊怡

楊怡比羅仲謙大5歲。兩人最初拍拖時，因為男方過去感情方面，曾有唔係幾好嘅評價，所以外界都唔睇好佢哋，不過婚後卻愈來愈甜蜜，不時放合照放閃，出名係愛妻號謙謙對楊怡千依百順，今年楊怡更誕下小公主，謙謙努力賺奶粉錢，而楊怡就喺屋企湊女，一家三口樂也融融。

蔡少芬與張晉

蔡少芬比張晉大一歲。呢對中港夫婦，眨眼已結婚12年，上年年尾蔡少芬再為老公添一子，加埋兩個女女一家五口非常幸福，最近兩夫婦更參加了內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，分享甜蜜的夫妻生活外，原來兩人仲共過唔少患難，走過好多風雨，夫妻情比金堅。

丁子高與楊千嬅

楊千嬅比丁子高大5年，兩人於美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，婚後每到結婚周年紀念日，兩人都會在網上放閃，就算千嬅工作幾忙碌，丁子高都會現身撐場支持，每場千嬅演唱會，丁子高都會喺後台打點，係圈中公認嘅好老公。