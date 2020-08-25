保安多過粉絲　朱主愛遇颱風變身天氣女郎

馬來西亞唱作女神朱主愛（小草）早前從正能量的內地女子選秀節目《創造營2020》「畢業」，即推出了單曲《做夢》，已有三年沒有為歌曲做宣傳，在內地飛來飛去行程很趕很忙，但很充實。

日前，小草到廣州的電台進行了一整天的通告日，當天正值遇上颱風侵襲，她好有專業精神不懼風雨如期準時抵達電台，從早上9點的節目開始，一直做到晚上8點，期間幾乎沒間斷，完全沒有休息空檔，最搞笑是她在節目訪問期間，遇上天氣報告時間，她爭着要求代節目主持人報天氣，為聽眾帶來驚喜，她興奮地說：「首次嘗試報氣象，原來有點緊張，每個數字及資料都要說得很清楚，一個字也不能錯，氣象播報員一點也不簡單。」

由於她在《創造營3》中表現出驚人畫工，在近期的宣傳通告中，她常常被邀請現場作畫，而電台訪問當天，她亦大顯身手親自為主持人畫肖像，談及在最近宣傳中遇到的難忘事件，她透露有一次宣傳活動結束後，主辦單位安排了二十多名保安人員築起人牆護送她上車，她「自嘲」現場的工作人員比粉絲還要多，場面相當誇張，其實她當時只是想去對面的餐廳吃飯。