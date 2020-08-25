【女神收割機】羅天宇現身撐緋聞女友戴祖儀

歌手戴祖儀（Joey）近日舉辦以紀念一代已故籃球巨星Kobe Bryant生日為主題，嘅小型藝術展覽，吸引多位圈中好友前往支持，而Joey亦有逐一合照放上社交網以示答謝，當中除咗森美、陳曉華、林穎彤等人外，最大亮點係「緋聞男友」羅天宇都有現身撐場，有「女神收割機」之稱嘅羅天宇仲唔避嫌，喺社交網甫出同Joey嘅合照，撐緋聞女友撐到出晒面！

至於另一對緋聞情侶前港姐馮盈盈及大隻主播鄭衍峰，都有現身支持Joey，不過佢哋則相對避忌，只得各自同Joey嘅合照，未有同框。

Joey受訪時話：「主要目的係紀念呢個傳奇球星，揀喺8月23、24日咁有代表性嘅日子去搞，好多籃球迷都好支持，我都冇諗到爆到咁，依家考慮可能加開多一日。」

Joey落手落腳去籌畫，除咗本地的藝術家，亦聯絡海外嘅新派藝術家：「主要同藝術家去溝通，你知每個術家都有自己嘅性格同脾氣，我哋用誠意去傾。」今次展品以畫量最多，以Kobe同簽名波鞋、波衫同埋籃球。

忙於拍劇同主持節目嘅佢透露展覽由籌備至今，只係用咗短短幾個月，佢本身鍾意藝術，所以完全不覺得辛苦：「第一次搞展覽係辛苦，但好滿足，除咗今次以Kobe系列主題嘅展覽，之後都會有唔同系列嘅展覽。」講到緋聞男友羅天宇都有到場，佢話：「今次我係搞藝術展覽，唔想扯到去緋聞。」