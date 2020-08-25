廣告歌勁洗腦　究竟邊一首最勁？

最近林子祥同林德信父子檔合作嘅廣告熱播，二人合唱嘅廣告歌更成為新一期洗腦歌，其實以往都有唔少經典廣告歌，令一班藝人至今仍然印象深刻。

其中藝人呂慧儀、江嘉敏同黎美言，都對同一首朱古力奶廣告歌情有獨鍾，可見呢首歌嘅洗腦程度絕不嘢少！呂慧儀表示：「最印象深刻嘅一首係『如果太多牛奶味，朱古力味無碇企，等到朱古力返番嚟，牛奶味又唔爭氣』，我好記得個廣告畫面係隻牛牛喺度打韆鞦然後畀人掟走咗，好得意，所以好有印象。」

江嘉敏就表示：「呢首朱古力奶嘅廣告當年好hit，由朝播到晚。仲由我讀書年代到依家都好似仲有播緊，係一首好長久嘅廣告歌，自己又有飲呢個產品，所以印象好深刻。」黎美言亦指：「我細個好鍾意飲朱古力奶，好多小朋友聽到呢首歌，都會叫媽媽買朱古力奶畀佢飲，所以呢首歌真係好深入民心。」

除咗朱古力奶外，「金城安」周嘉洛則偏愛另一首同樣係食品類嘅廣告歌：「細個時最記得係一個買花生嘅廣告，夠甘香，卜卜趣，任何時候都要佢，同埋個花生喺度跳舞。（平時多唔多留意廣告？）好少留意廣告，近年都冇乜好經典，會有洗到腦嘅感覺。」

至於關智斌就特別記得一首有關幼兒藥物嘅廣告歌，佢表示：「BB肚屙嘔奶消化不良，感冒傷風，夜睡不靈神經緊張...細個成日都會喺電視聽到，由朝播到晚，細個好容易畀人嚇，成日都喺度嚇我會肚屙、消化不良，所以一有呢啲症狀就諗起呢個廣告。（細個係電視精？）我諗細個人人都係，就連睇緊教育電視都會播。」

而藝人鞏姿希就指：「要講近期最洗腦嘅廣告歌，應該係容祖兒嘅《Pretty Crazy》，首歌個旋律好易記，聽落去就好開心，電台同電視台又成日播，一播就會諗起個品牌同埋佢，之後又會跟住唱同哼。」