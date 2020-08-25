夫妻冇見五個月　楊丞琳預告明年同李榮浩相聚

台灣天后楊丞琳今年入行20周年，趁今日七夕情人節舉行記者會宣布開騷《20周年「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會》，率先於11月6、7、8日假台北小巨蛋進行首演，演唱會主題曲《像是一顆星星》日前已無預警推出。

一改長髮造型的丞琳，染了新髮色，以一身閃爆、背後鏤空設計的洋裝現身，大騷收身成果，不失性感！好消息一浪接一浪，席間她宣布將推出個人第12張全新專輯︰「我的頭髮是為了新專輯剪的，自己是喜歡玩造型、對長頭髮沒有眷戀的人，等9月份新單曲出來，大家就知道我為何要剪短髮了。」

丞琳感觸地說一直以來全因身邊有Fans的支持及工作人員的努力，才能讓自己像是一顆星星站在舞台上︰「走着走着到了20年的時間，這場演唱會不會讓大家失望，也希望大家能有所感動，一起迎接20年、邁向未來！」

丞琳同時亦表示這一路走來，心境上也有很大的轉變︰「從一開始想讓大家認識，到出現對人群恐懼，現在則可以自在面對；以前出門會變裝，現在不會了，粉絲們都覺得跟我太親近，經過20年的心境轉變，現在的我覺得這一切很溫暖。」

談及李榮浩，她說凌晨時分老公突然傳來「七夕情樂」訊息：「我嚇一跳，我很開心，因為平常不太重視，突然有小小祝福很開心。」她又指與老公已經五個月沒見面。問最快何時可相聚？她說：「可能要明年了！」問夫妻長時間分隔兩地，會否寂寞難耐？她坦言工作忙時都不會想太多，但初期都曾會思念到哭，通電話就流眼淚，更指老公會搞笑謂：「沒事，我還活着好好的。」

此外，提到好友潘瑋柏閃婚，楊丞琳指：「他這個保守秘密王那麼信任我，很榮幸，非常祝福。」而潘瑋柏的太太Luna遭網民起底攻擊，大爆她昔日擔任DJ的性感歷史，她謂：「當然會心疼他，女生對他這麼好。」