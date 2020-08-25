Q：我今年17歲，自慰頻密，很多時候看到性感美女或圖片便會感到興奮，內褲前襠會濕了一圈拉絲狀分泌物，記得以前變濕的範圍像硬幣般大小，現在卻像拳頭般大，因而經常需要換內褲，在街上更是尷尬，很怕透出褲子。這是不是精液來的？會不會令日後性能力變差？謝謝！

B先生

A：男性於持續地性興奮時，龜頭滲出清亮呈滴狀的分泌物，透明而粘稠，可拉長成絲，易被誤認為是精液，其實這是「尿道球腺液」（Cowper's Fluid） ，亦稱「射精前液」（Pre-Cum），它是精液的組成部分，也會含有少量精子有機會導致女性懷孕。尿道球腺

(Bulbourethral Glands)是一對如黃豆大小，黄褐色的球形腺體，遇到男性性亢奮或陰莖勃起時，壓迫尿道球腺即會產生分泌物，作用是潤滑尿道和龜頭，使性交和射精暢順。

這種性興奮狀態亦叫「見色流精」，顧名思義，所形容的男性受到色慾刺激，尿道口流出腺液的生理現象。閣下現正處於性成熟時期，容易因外在性刺激或自然性衝動而產生性分泌，受到噴鼻血的刺激場面帶動慾念亦無可厚非，因這是自然生理現象，性分泌旺盛和性成熟的標示。

不過需要注意的是，若「見色流精」過度密集發生、流量過多即有可能是病態。閣下提及有些時候會濕了大片褲襠，已經超過「尿道球腺液」的正常排放量，若尿道口滴水、水龍頭難關的不正常情況持續，便需盡快求醫，檢查是不是患上前列腺炎，或前列腺液病態滲漏。在一般情況下，前列腺液不會單獨排出體外，而是先會在體內與精液混和，在性高潮時射出，如有異常便需找泌尿科診治。

另外，也有男性向中醫求診，中醫角度，患者慾火太熾，導致自慰太兇，會造成精關弛寬的問題。守不住精關，患者偶動淫念，精即流出，見色流精過劇，便會影響到性健康，長遠患上滑精和早洩等性功能問題，也會影響到日常生活，患者易感乏力、腰痠如折、坐立不安、目眶深陷、面色不佳，需透過服用中藥處方收澀精門，固守精氣，患者亦要自律，減少自慰，清心寡慾，以助加速痊愈。

李偉儀