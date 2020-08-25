自爆胸圍底褲周屋擺　馮盈盈同鄭衍峰差啲咩？

「話題女王」馮盈盈同大家繽FUN Live！一開始就談到近期熱播的《反黑路人甲》，盈盈飾演的Madam Koo留齊蔭，現在的她則留短髮，問到較喜歡邊一個？她說：「齊蔭好難打理，梗係鍾意依家呢個，因為易打理同舒服，爽啲囉！」她又透露與王浩信之後會有更激的場口。

盈盈在家中直播，網友起哄很想看她的閨房，她以家中好亂為由婉拒，但盈盈應承大家會補拍home tour給大家：「等我執好屋先，我自己住啲內衣褲掟到周圍都係！（同浩信拍嗰場露黑bra戲係咪私伙？）啱呀！我自己準備嘅，如果劇組準備差少少就弊家伙！」有網友大讚盈盈演出有進步，她感激大家的支持，並指現在特別注意咬字，有跟言語治療師上堂。

有網民問王浩信還是鄭衍峰靚仔？盈盈玩嘢說：「唔通係謝霆鋒？唉！我不嬲唔會扮晒嘢，我當然會答浩信啦！以劇情嚟講，Madam Koo會情傾張細倫！而我不嬲欣賞峰峰內在美，佢性格同頭腦都好好，我當然鍾意峰峰做我工作夥伴，因為佢永遠做足準備先入廠，同我互補不足，真係最佳拍檔！（佢做男友差啲咩？）只差緣分，靠個天決定！」網友提到禁聚令只限兩個人食飯，問到她會跟誰約會？她說：「放心！我梗係揀同我媽咪啦！我搬咗出嚟住，同媽咪一齊時間好珍貴，有機會真係出街食飯就留畀媽咪。」果然有孝心！